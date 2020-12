Ecco quando serve l’autocertificazione. Il link per scaricare il modulo

Con l’entrata in vigore del decreto legge del 18 dicembre torna il modulo di autocertificazione per gli spostamenti (ancora valido quello di ottobre) che dovrà essere consegnato al momento di un eventuale controllo.

In zona arancione (28,29,30 dicembre e 4 gennaio) il modulo serve solo per uscire dal proprio Comune, spostamento concesso solo per esigenze lavorative, motivi di salute e urgenza.

Nei giorni “arancioni” il decreto Natale ha permesso anche lo spostamento libero dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri, non si potrà però spostarsi verso un comune capoluogo di provincia.

Nelle regioni che si trovano in zona rossa e nei giorni “rossi” (24-25-26-27 dicembre, 31 dicembre, 1-2-3-5-6 gennaio), il modulo serve anche per muoversi durante la giornata all’interno del proprio comune, per qualunque motivo lavoro, salute o necessità. In qualsiasi giorno, sia feriale che festivo, a prescindere dalla zona rossa o arancione, serve l’autocertificazione per spostarsi dopo il coprifuoco (22-5, 22-7 a Capodanno).

SCARICA L’AUTOCERTIFICAZIONE

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf