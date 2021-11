Ecco Natale in grotta, il programma natalizio della Green Cave di FestambienteSud a Monte Sant’Angelo

A partire dal 3 dicembre tornano gli appuntamenti con la cultura nella Green Cave. Si tratta del programma Natale in grotta, 20 eventi in calendario dal 3 dicembre al 5 gennaio, con due incontri sulla letteratura dialettale, quattronovità librarie in presentazione, trespettacoli di teatro e tre di musica, duelaboratori di tre giorni per bambini e ragazzi, uno musicale e uno teatrale, duemostre. A tutto questo si aggiunge anche il varo del portale dedicato della Green Cave, online da oggi all’indirizzo https://www.greencave.org.

“La grotta, che per i credenti è il simbolo del Natale, e nella nostra città anche simbolo del culto di San Michele, che ha scelto le grotte come luogo dove manifestarsi, per noi della Green Cave assume il significato laico della rinascita culturale, perché abbiamo scelto una grotta come luogo fisico e simbolico del nostro centro culturale. Dopo quasi due anni di fermo per la crisi Covid, le nostre grotte si rianimeranno con numerosi appuntamenti dal vivo, mostre, spettacoli, incontri e laboratori dal 3 dicembre fino al 5 gennaio. Da oggi, inoltre, è online un importante strumento di comunicazione con il pubblico: https://www.greencave.org, il portale dedicato alla Green Cave, con una serie di servizi online, compreso la possibilità di fare acquisti, conoscere news e calendario iniziative, prenotare gli eventi”. Così lo staff della Green Cave di FestambienteSud illustra le novità.

Ma veniamo agli aventi. Si parte il 3 dicembre con l’incontro sull’opera dello scrittore Joseph Tusiani, cui parteciperanno Antonio MottaeCosma Siani, curatori della mostra “Viaggio nei libri di Joseph Tusiani. Mostra documentaria 1941-2020”, visitabile nella Green Cave dal 3 al 15 dicembre.

Seguiranno tre appuntamento con autori: il 5 dicembre, con l’autrice Patrizia Impagnatiello, si presenta il libro “Partorire la Differenza”, Edizioni del Rosone; l’8 dicembre, con Domenico Sergio Antonacci e l’autore Toni Augello, si presenta il romanzo “La neve cade ancora”; il 10 dicembre con l’autrice Anto Nafula Pignataro, l’incontro con il libro “La luna c’è sempre”, edito da Kurumuni, organizzato dall’associazione Bantù, con Green Cave e la partecipazione del forno Non solo pane di Donato Taronna.

Il 15 dicembre è la volta di un importante appuntamento con la storia della letteratura dialettale dal titolo “Il disincanto poetico di Giovanni De Cristofaro”, con Michele Notarangelo e Franco Nasuti, dedicato alla riscoperta dell’opera del poeta montanaro.

Il 17 dicembre un’altra novità libraria con la presentazione di “donodiluce” la nuova folosofiaba di Donato di Bari, con illustrazioni di Maddalena Gatta, pubblicata per i tipi di Quorum Edizioni.

Il 20 e 21 dicembre due repliche di uno spettacolo teatrale prodotto dalla compagnia Bottega degli Apocrifi, Il “Racconto personale” di e con Mamadou Diakitè.

Per Il 23 dicembre l’appuntamento con l’incontro inaugurale della mostra fotografica “Alchimia di un paese” alla presenza dell’autore Aldo Marini. La mostra sarà visitabile nella Green Cave fino al 30 dicembre.

Dal 28 dicembre al 5 gennaio torna il festival di comunità del progetto Crescincultura, sostenuto dall’Impresa Sociale Con i Bambini. Si svolgerà in due tempi, il primo, a dicembre, dedicato alla musica e il secondo, a gennaio, al linguaggio teatrale. Si comincia con la musica dal 28 al 30 dicembre con un laboratorio educativo tenuto dalla cantante Raffaella Carbonelli e intitolato “Il canto creativo”, che coinvolgerà bambini e ragazzi per tre appuntamenti giornalieri. Tre invece saranno gli incontri-concerto in serale: il 28 dicembre con il cantautore molisano Stefano di Nucci, il 29 dicembre con il cantautore napoletano Andrea Tartaglia e il 30 dicembre con la stessa Raffaella Carbonelli, accompagnata da William Prencipe. Il festival di comunità torna dal 3 al 5 gennaio con la seconda parte dedicata al teatro con “Teatro per crescere”, un laboratorio teatrale di tre giorni per bambini e ragazzi con Michela Delli Carri e Mario Mignogna. Il festival chiude il 5 gennaio con “Musica maestro!”un laboratorio spettacolo prodotto dalla Piccola Compagnia Impertinente.

Le iniziative in parte sono autofinanziate in parte sostenute dal progetto Crescincultura dell’Impresa Sociale Con i Bambini.

Tutti gli eventi sono gratuiti ad eccezione del teatro del 20 e 21 dicembre, per il quale è previsto di biglietto simbolico.

Per gli orari e le modalità di partecipazione trovate maggiori informazioni nella sezione eventi del portale https://www.greencave.org.

Per accedere agli eventi è necessario esibire il Green Pass e indossare la mascherina.

CALENDARIO

DICEMBRE 2021

3 dicembreh 18:00 – 19:30

EVENTO INAUGURALE. VIAGGIO NEI LIBRI DI JOSEPH TUSIANI. MOSTRA DOCUMENTARIA 1941-2020

il 3 dicembre nella Green Cave alle ore 18. Ingresso libero con Green Pass e mascherina. Incontro con Antonio Motta e Cosma Siani, curatori della mostra, che parleranno della biografia e delle opere di Joseph Tusiani, scrittore, poeta, traduttore dei due mondi e delle molteplici lingue: inglese, latino, italiano e dialetto

3 dicembre – 15 Dicembre

VIAGGIO NEI LIBRI DI JOSEPH TUSIANI. MOSTRA DOCUMENTARIA 1941-2020

Documenti, libri, manoscritti del “poeta dei due mondi”, in mostra nella Green Cave dal 3 al 15 dicembre 2021. Incontro inaugurale con i curatori Antonio Motta e Cosma Siani il 3 dicembre alle ore 18. Ingresso libero

5 dicembreh 18:00 – 19:30

PARTORIRE LA DIFFERENZA DI PATRIZIA IMPAGNATIELLO

Presentazione del volume edito da Edizioni del Rosone

8 dicembre h 18:00

LA NEVE CADE ANCORA, ROMANZO DI TONI AUGELLO

Alle ore 18 nella Green Cave presentazione con Toni Augello, l’autore, e Domenico Sergio Antonacci, di un romanzo ambientato sul Gargano all’epoca dell’unità d’Italia. Ingresso libero con Green pass e mascherina.

10 dicembreh 18:00 – 19:30

LA LUNA C’È SEMPRE

L’associazione Bantù di Monte Sant’Angelo promuove la presentazione di la Luna c’è sempre, libro di Anto Nafula Pignataro, edito da Kurumuni. Nella Green Cave il 10 dicembre alle ore 18

15 dicembre h 18:00 – 19:30

IL DISINCANTO POETICO DI GIOVANNI DE CRISTOFARO

Incontro con Michele Notarangelo e Franco Nasuti per conoscere l’opera del poeta dialettale di Monte Sant’Angelo. Nella Green Cave alle ore 18.

17 dicembreh 18:00 – 19:30

DONODILUCE

Presentazione della nuova filosofiaba di Donato di Bari, autore dei testi, e Maddalena Gatta, autrice delle illustrazioni. Il 17 dicembre alle ore 18, nella Green Cave. il volume è edito da Quorum Edizioni.

20 dicembreh 20:00 – 21:00

RACCONTO PERSONALE, CON MAMADOU DIAKITÉ

Racconto personale è un monologo teatrale prodotto dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi, da un racconto di e con Mamadou Diakité. Collaborazione alla riscrittura in forma di racconto Stefania Marrone.

21 dicembre h 20:00 – 21:00

Racconto personale è un monologo teatrale prodotto dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi, da un racconto di e con Mamadou Diakité. Collaborazione alla riscrittura in forma di racconto Stefania Marrone.

23 dicembre h 18:00 – 19:30

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA ALCHIMIA DI UN PAESE

Evento inaugurale della mostra del fotografo Aldo Merini. Una scelta di scatti dedicati a Monte Sant’Angelo. L’incontro è fissato per le ore 18 e la mostra sarà visitabile fino al 30 dicembre

23 dicembre – 30Dicembre

ALCHIMIA DI UN PAESE, MOSTRA DEL FOTOGRAFO ALDO MARINI

Una scelta di scatti del fotografo che il fotografo abruzzese Aldo Merini ha dedicato a Monte Sant’Angelo. La mostra sarà inaugurata il 23 dicembre alle ore 18 e sarà visitabile fino al 30 dicembre.

28-29-30 dicembreh 15:00 – 19:00

IL CANTO CREATIVO, LABORATORIO CON RAFFAELLA CARBONELLI

Nell’ambito del festival invernale di comunità del progetto Crescincultura, sostenuto da Impresa Sociale Con i Bambini, un laboratorio di tre giorni con la cantante Raffaella Carbonelli. Nella Green Cave il 28, 29 e 30 dicembre.

28 dicembreh 21:00 – 22:30

CONCERTO DI STEFANO DI NUCCI

Nell’ambito del festival invernale di comunità del progetto Crescincultura, sostenuto da Impresa Sociale Con i Bambini, incontro concerto con il cantautore molisano. Nella Green Cave alle ore 21, ingresso libero con Green Pass e mascherina. Necessaria la prenotazione.

29 dicembreh 21:00 – 22:30

ANDREA TARTAGLIA IN CONCERTO

Nell’ambito del festival di comunità del progetto Crescincultura,sostenuto da Impresa Sociale Con i Bambini, incontro musicale con il musicista e cantautore napoletano, vincitore del premio Tenco nel 2016. Nella Green Cave alle ore 21. Ingresso libero, su prenotazione, con Green Pass e mascherina.

30 dicembreh 21:00 – 22:30

RECITAL DI RAFFAELLA CARBONELLI

Nell’ambito del festival invernale di comunità del progetto Crescincultura, sostenuto da Impresa Sociale Con i Bambini, incontro musicale con una brava artista di Monte Sant’Angelo, accompagnata alla chitarra da William Prencipe. Nella Green Cave alle ore 21. Ingresso gratuito, necessaria la prenotazione, la mascherina e il Green Pass.

GENNAIO 2022

3-4-5 gennaio 2022 h 15:00 – 19:00

TEATRO PER CRESCERE, LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI E RAGAZZI

Nell’ambito del festival invernale di comunità del progetto Crescincultura, sostenuto da Impresa Sociale Con i Bambini, un laboratorio con Michela Delli Carri e Mario Mignogna della Piccola Compagnia Impertinente. Nella Green Cave nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2022. Tre appuntamenti con il teatro, in un laboratorio con la Piccola Compagnia Impertinente, rivolto a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie.

5 gennaio 2022 h 19:00 – 20:00

MUSICA, MAESTRO! LABORATORIO SPETTACOLO PER RAGAZZI

Nell’ambito del festival invernale di comunità del progetto Crescincultura un laboratorio spettacolo di Michela Delli Carri, con Mario Mignogna e Michela Delli Carri, produzione piccola compagnia impertinente. Nella Green Cave il 5 gennaio alle ore 19. Necessaria la prenotazione per la partecipazione che è gratuita.