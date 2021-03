Ecco le indicazioni del Cts: si va verso i weekend ‘rossi’

Rafforzare le misure restrittive nelle fasce gialle, imporre chiusure nel fine settimana come avvenuto durante le vacanze di Natale, nelle zone rosse istituite per fermare le varianti imporre il massimo delle restrizioni per limitare al massimo gli spostamenti delle persone nelle aree di maggiore contagio e favorire il contact tracing: sono le indicazioni che il Cts ha trasmesso al governo per modificare il Dpcm in vigore.

Fonte: Corriere della Sera