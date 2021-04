Ecco la decisione: la Puglia sarà in arancione con altre quattro regioni

La Puglia sarà in zona arancione da lunedì 26 aprile: il tacco d’Italia è stato in bilico tra il giallo e l’arancio perché aveva dati per la prima area (Rt e rischio), ma venerdì aveva una incidenza superiore a 250 ogni 100.000 abitanti.

Per questo motivo si è deciso per la fascia intermedia, ma potrebbe essere gialla dal 3 maggio.