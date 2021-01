Ecco il vaccino italiano con una novità positiva: “Basta una sola dose”

Sono stati presentati i dati della fase uno della sperimentazione del vaccino made in Italy di ReiThera.

I volontari arruolati sono stati 100, in 45 sono stati vaccinati con dosi diverse. Il 92,5% ha sviluppato anticorpi rilevabili.

“Il vaccino GRAd-CoV2 è a una sola dose e non ha avuto alcun avvento avverso grave nei primi 28 giorni dalla vaccinazioni”.

Il Governo Italiano, per voce del Commissario Straordinario Arcuri, ha annunciato risorse sufficienti per lo sviluppo successivo ed entrerà nel capitale dell’azienda per la fase due e la fase tre di sperimentazione.

Anche Speranza si è mostrato felice ed ottimista: “Sono incoraggianti i primi risultati del vaccino sviluppato da ReiThera e sperimentato all’Istituto Spallanzani”