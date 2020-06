Ecco il primo libro fantasy ambientato sul Gargano. Daniela: “La magia è per chi ha imparato a credere prima di vedere”

Trama:Linda Guadalupi, detta Lily, ha smesso di parlare. L’ultima volta che i suoi genitori hanno sentito il suono della sua voce aveva dodici anni. Nessuno sa cosa sia accaduto: nemmeno lei. Finché un giorno riceve una pietra contenente un messaggio invisibile agli occhi dei genitori, ma non ai suoi. Per Lily è tutto reale: la Portavoce del Mondo dei Sospiri la vuole con sé. Un luogo magico che coesiste con il nostro, anche se non lo percepiamo. Allora perché Lily è in grado vederne i suoi abitanti?Minoli, Giant, i tre sensi dell’invisibile: la vita della quindicenne non sarà più la stessa.



Gargano: Il libro è ampiamente ambientato sul Gargano. La protagonista è di Peschici e le sue avventure si svolgono tra le Isole Tremiti, Peschici e Vieste. All’interno del libro vengono menzionati anche altri comuni del Gargano, nonché illustrati alcuni siti, come l’Abbazia di Calena, dove la protagonista fa il suo primo incontro con gli abitanti del Mondo dei Sospiri. Vi sono anche riferimenti ad alcune leggende del territorio, come quella del Pizzomunno.



Biografia dell’autrice: Daniela Mastromatteo, classe 1992, nasce in Puglia, nel bellissimo Gargano. È una scrittrice di romanzi di vario genere (9 libri pubblicati), e autrice di diverse poesie. Grandissima appassionata di viaggi, creativa controcorrente e sognatrice più del dovuto.Ha pubblicato il suo primo libro nel 2015, anche se scrive da quando ha memoria. Negli ultimi anni si è appassionata particolarmente a tematiche quali la crescita personale, la psicosomatica e il potere della mente. Condivide con gioia ed entusiasmo tutto quello che ha appreso in questi anni per aiutare gli altri a ritrovare la propria luce.Nei suoi libri non troverete delle semplici storie di fantasia: vi è sempre qualche spunto profondo su cui riflettere.