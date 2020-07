Ecco il nuovo Main Sponsor del Manfredonia C5

Send an email

Quello che vedremo sulle maglie biancocelesti nella seconda stagione in serie A2 sarà un marchio storico e di rilevanza nazionale: Risparmio Casa/A&G Vitulano, il nuovo Main Sponsor del Manfredonia C5.

Con Sessantacinque anni di storia, l’A&G Vitulano RisparmioCasa è un’azienda italiana con 100 punti vendita in Puglia e Basilicata e in continua espansione territoriale, tutt’ora in corso. Sono, infatti, previste aperture fino al raggiungimento di 200 punti vendita entro il 2025. L’A&G Vitulano RisparmioCasa funge da punto di riferimento nei segmenti dell’igiene della casa e della persona.

Dopo aver donato il suo contributo in ambito calcistico, avendo sponsorizzato il Manfredonia Calcio e il Barletta 1922, fa il proprio ingresso nel “Futsal” con il Manfredonia C5, che assumerà la denominazione di “RISPARMIO CASA VITULANO C5”.

<< Porre il nostro Marchio sulle maglie del Manfredonia C5 – afferma la Famiglia Vitulano , fondatrice dell’A&G Vitulano – rappresenta un motivo di orgoglio e di soddisfazione per la nostra azienda che si è data, da sempre, l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio. Siamo convinti che lo spirito e l’immagine del nostro Brand possano rappresentare degnamente le qualità e la storia del team sipontino. Pertanto, siamo felici di questo accordo, il quale suggella una “partnership” già esistente e ci auguriamo che possa portare tanti successi reciproci in tutto il territorio nazionale.>> .

Il nuovo Brand subentra a “SIM SRL”, che resterà, comunque, al fianco della compagine bianco-celeste anche nella prossima stagione.

Il Manfredonia vuole essere protagonista di una stagione di vertice e sicuramente la nuova partnership sarà fondamentale per il raggiungimento dei traguardi prefissi.