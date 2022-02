Ecco il nuovo hub vaccinale al Luc – Le foto

Come annunciato da Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia nell’ultimo Consiglio comunale, da domani la città avrà a disposizione un hub vaccinale facilmente raggiungibile nel centro storico e maggiormente al riparo dalle intemperie per chi é in coda.

A partire dalle ore 15, tutte le vaccinazioni avverranno non più presso la Parrocchia “Sacra Famiglia” ma presso il L.U.C. (Lungomare Nazario Sauro n. 37), i cui locali sono stagi messi a disposizione dell’ASL Foggia dall’Amministrazione comunale.

L’apertura è confermata al mattino dalle ore 9 alle 12 nei giorni di lunedì e sabato, mentre dalle ore 15 alle 18 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.