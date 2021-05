Ecco il nuovo conduttore di X Factor

Bella zì! Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di #XF2021

Romano, 25 anni, Ludovico è stato tra i protagonisti di Skam Italia, vero fenomeno generazionale che ha tenuto incollati agli schermi migliaia di fan per quattro stagioni, per poi interpretare il ruolo di Alessandro Alba in Summertime, serie Netflix alla sua seconda stagione.

Oltre alla recitazione Ludovico si dedica alla musica, di cui è un grande appassionato. Oltre a conoscerla e ascoltarla, suona il basso la chitarra, costruita con le sue mani, e ha una band dal nome mai rivelato.

Nel 2014 compare per la prima volta sullo schermo nel ruolo di Ludovico nel film Arance e Martello di Diego Bianchi, in arte Zoro, presentato durante la 71esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Lo ritroviamo al cinema nel 2016 nel cast di L’estate addosso, film scritto e diretto da Gabriele Muccino, e l’anno dopo protagonista di Slam – Tutto per una ragazza, film diretto da Andrea Molaioli che gli è valso il Premio Biraghi, assegnato alle giovani rivelazioni del cinema italiano.

Ludovico è tra i protagonisti delle prime due stagioni della serie Tutto può succedere diretta da Lucio Pellegrini e dal 2019 è tra i volti della serie Summertime.

Nel tempo libero dal lavoro sul piccolo e grande schermo Ludovico dipinge, realizza delle sculture e fa sport in ogni luogo: in mare con la vela e il surf, in montagna con l’arrampicata e per le strade della città con lo skate.

Ludovico è dunque il volto di X Factor 2021, un’edizione che si pone fin dal primo giorno di lavoro un obiettivo: alzare lo sguardo. Rimettere al centro tutto ciò che negli ultimi mesi è stato messo a lato, mettersi al fianco di una generazione, la “Generazione Z”, a cui c’è bisogno non solo di ridare voce ma anche di restituire fiducia. E Ludovico Tersigni è uno dei volti più rappresentativi della sua generazione: a tutti gli effetti, è uno di loro, un giovane talento chiamato ad accompagnare altri talenti, spesso coetanei, sul palco di X Factor.

Benvenuto Ludovico!