Ecco il monumento per Antonio Facenna a Carpino

Era il 2014 quando Antonio Facenna perse la vita tragicamente nella terribile alluvione che colpì il Gargano (Foggia). Aveva soli 22 anni.

Oggi, a distanza di 7 anni, lo celebriamo assieme a papà Giacomo, a mamma Dora e ai fratelli Bruno e Marco dedicandogli un monumento in sua memoria all’ingresso del paese che tanto amava, Carpino.

È emozionante esserci, per non dimenticarlo mai e per far sì che il ricordo di Antonio spinga ciascuno di noi, per la propria parte di competenza, ad impegnarci istituzionalmente per migliorare le cose.

Soprattutto qui al #Sud. È un impegno solenne, è un dovere umano. Ciao Antonio, la terra ti sia sempre lieve.

Lo scrive su Facebook Massimo Casanova