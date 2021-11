Ecco il maltempo (ed il freddo) in arrivo lunedì

Sarà un lunedi freddo, ventoso ed instabile per le regioni centro-meridionali italiane. Ecco la mappa sinottica attesa per le ore centrali di lunedi 29 novembre:

Aria fredda di matrice artica in picchiata sull’Europa centrale e sull’Italia, con una depressione in prossimità delle regioni centrali. Tutto concorre per avere una giornata instabile, fredda e ventosa al centro e al meridione, con la neve che si farà vedere a quote collinari sull’Appennino centrale. Non tanta pioggia è prevista in Puglia.

Venti ovunque forti e freddi da nord-ovest con mari in cattive condizioni.

