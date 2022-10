“Ecco come si distrugge un parco giochi!” il video del sindaco di San Nicandro Garganico “pagheranno i genitori”

Matteo Vocale sindaco di San Nicandro Garganico, pubblica il seguente post con video sui social:

“ECCO COME SI SFASCIA UN PARCO GIOCHI In questo video, uno dei tanti ripresi dalle nostre telecamere e opportunamente modificato per oscurare i volti riconoscibili, si vede chiaramente come e chi rompe i giochi al Parco S. Michele (…e non solo quelli!). Poco fa ricevuto l’ennesima segnalazione: i soliti idioti, “sarchioni” per dirla alla sannicandrese e per essere buoni, usano le giostrine dei bambini a Parco S. Michele nel peggiore dei modi. Ho mandato i vigili e, come per incanto, tutti scappati. Se qualcuno si permette di fargli notare quello che fanno e non dovrebbero fare, si sente vomitare contro parecchie offese e la fatidica frase: “vedi che ti denuncio”. Questi imbecilli, qualche volta, hanno anche girato le telecamere per non essere ripresi. Ebbene, adesso procederemo ad identificare questi balordi e i loro genitori e a fargli capire cos’è una denuncia e chi e perché si denuncia. Si, anche i genitori che, dov’è possibile, pagheranno i danni. Una sola cosa, voi e pure i vostri genitori: VERGOGNATEVI!!“