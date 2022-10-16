Sport
Eccellenza, risultati e classifica: che big-match nel prossimo turno!
Quinta giornata 16 ottobre
CANOSA – US MOLA 3-0
FOGGIA INCEDIT – SAN SEVERO 0-2
MANFREDONIA – BORGOROSSO MOLFETTA 1-0
ORTA NOVA – BISCEGLIE 0-4
REAL SITI – POLIMNIA 2-1
UC BISCEGLIE – SAN MARCO 5-1
VIGOR TRANI – CORATO 0-3
Classifica
MANFREDONIA 15
BISCEGLIE 13
CORATO 12
MOLA 9
SAN SEVERO 9
UC BISCEGLIE 7
CANOSA 7
REAL SITI 7
BORGOROSSO MOLFETTA 6
ORTA NOVA 6
SAN MARCO 6
FOGGIA INCEDIT 2
POLIMNIA 1
VIGOR TRANI 0
Sesta giornata 23 ottobre
BISCEGLIE – MANFREDONIA
BORGOROSSO MOLFETTA – VIGOR TRANI
CORATO – FOGGIA INCEDIT
POLIMNIA – CANOSA
SAN MARCO – ORTA NOVA
SAN SEVERO – REAL SITI
US MOLA – UC BISCEGLIE