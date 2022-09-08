Eccellenza Pugliese, il calendario completo – testo
Prima giornata 18 settembre – ritorno 18 dicembre
CANOSA – BORGOROSSO MOLFETTA
FOGGIA INCEDIT – ORTA NOVA
POLIMNIA CALCIO – SAN MARCO
REAL SITI – BISCEGLIE
UNIONE CALCIO BISCEGLIE – CORATO
US MOLA – SAN SEVERO
VIGOR TRANI – MANFREDONIA
Seconda giornata 25 settembre – 8 gennaio 2023
BISCEGLIE – CANOSA
BORGOROSSO MOLFETTA – UNIONE CALCIO BISCEGLIE
CORATO – US MOLA
MANFREDONIA – FOGGIA INCEDIT
ORTA NOVA – REAL SITI
SAN MARCO – VIGOR TRANI
SAN SEVERO – POLIMNIA CALCIO
Terza giornata 2 ottobre – 22 gennaio 2023
CANOSA – SAN SEVERO
FOGGIA INCEDIT – BORGOROSSO MOLFETTA
MANFREDONIA – ORTA NOVA
REAL SITI – CORATO
UNIONE CALCIO BISCEGLIE – POLIMNIA CALCIO
US MOLA – SAN MARCO
VIGOR TRANI – BISCEGLIE
Quarta giornata 9 ottobre – 29 gennaio 2023
BISCEGLIE – FOGGIA INCEDIT
BORGOROSSO MOLFETTA – REAL SITI
CORATO – CANOSA
ORTA NOVA – VIGOR TRANI
POLIMNIA – US MOLA
SAN MARCO – MANFREDONIA
SAN SEVERO –
Quinta giornata 16 ottobre – 12 febbraio 2023
CANOSA – US MOLA
FOGGIA INCEDIT – SAN SEVERO
MANFREDONIA – BORGOROSSO MOLFETTA
ORTA NOVA – BISCEGLIE
REAL SITI – POLIMNIA
UC BISCEGLIE – SAN MARCO
VIGOR TRANI – CORATO
Sesta giornata 23 ottobre – 19 febbraio 2023
BISCEGLIE – MANFREDONIA
BORGOROSSO MOLFETTA – VIGOR TRANI
CORATO – FOGGIA INCEDIT
POLIMNIA – CANOSA
SAN MARCO – ORTA NOVA
SAN SEVERO – REAL SITI
US MOLA – UC BISCEGLIE
Settima giornata 30 ottobre – 26 febbraio 2023
BISCEGLIE – BORGOROSSO MOLFETTA
CANOSA – SAN MARCO
FOGGIA INCEDIT – US MOLA
MANFREDONIA – SAN SEVERO
ORTA NOVA – CORATO
REAL SITI – UC BISCEGLIE
VIGOR TRANI – POLIMNIA
Ottava giornata 6 novembre – 5 marzo 2023
BORGOROSSO MOLFETTA – ORTA NOVA
CORATO – MANFREDONIA
POLIMNIA – FOGGIA INCEDIT
SAN MARCO – BISCEGLIE
SAN SEVERO – VIGOR TRANI
UC BISCEGLIE – CANOSA
US MOLA – REAL SITI
Nona giornata 13 novembre – 12 marzo 2023
BISCEGLIE – SAN SEVERO
BORGOROSSO MOLFETTA – CORATO
FOGGIA INCEDIT – CANOSA
MANFREDONIA – US MOLA
ORTA NOVA – POLIMNIA
REAL SITI – SAN MARCO
VIGOR TRANI – UC BISCEGLIE
Decima giornata 20 novembre – 19 marzo 2023
CANOSA – REAL SITI
CORATO – BISCEGLIE
POLIMNIA – MANFREDONIA
SAN MARCO – BORGOROSSO MOLFETTA
SAN SEVERO – ORTA NOVA
UC BISCEGLIE – FOGGIA INCEDIT
US MOLA – VIGOR TRANI
Undicesima giornata 27 novembre – 26 marzo 2023
BISCEGLIE – POLIMNIA
BORGOROSSO MOLFETTA – SAN SEVERO
CORATO – SAN MARCO
FOGGIA INCEDIT – REAL SITI
MANFREDONIA – UC BISCEGLIE
ORTA NOVA – US MOLA
VIGOR TRANI – CANOSA
Dodicesima giornata 4 dicembre – 2 aprile 2023
CANOSA – ORTA NOVA
FOGGIA INCEDIT – VIGOR TRANI
POLIMNIA – CORATO
REAL SITI – MANFREDONIA
SAN SEVERO – SAN MARCO
UC BISCEGLIE – BISCEGLIE
US MOLA – BORGOROSSO MOLFETTA
Tredicesima giornata 11 dicembre – 16 aprile 2023
BISCEGLIE – US MOLA
BORGOROSSO MOLFETTA – POLIMNIA
CORATO – SAN SEVERO
MANFREDONIA – CANOSA
ORTA NOVA – UC BISCEGLIE
SAN MARCO – FOGGIA INCEDIT
VIGOR TRANI – REAL SITI