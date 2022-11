Eccellenza pugliese, i risultati finali e la nuova classifica: Corato a meno tre con una gara in meno

Ottava giornata 6 novembre

BORGOROSSO MOLFETTA – ORTA NOVA 4-1

CORATO – MANFREDONIA 2-0

POLIMNIA – FOGGIA INCEDIT 2-2

SAN MARCO – BISCEGLIE 0-1

SAN SEVERO – VIGOR TRANI 2-2 (sospesa)

UC BISCEGLIE – CANOSA 0-1

US MOLA – REAL SITI 2-2

Classifica

MANFREDONIA 19

BISCEGLIE 17

CORATO 16 (una gara in meno)

BORGOROSSO MOLFETTA 15

US MOLA 14

CANOSA 11

SAN SEVERO 10 (una gara in meno)

REAL SITI 10

ORTA NOVA 10

UC BISCEGLIE 9

POLIMNIA 8

SAN MARCO 7

FOGGIA INCEDIT 3 (una partita in meno)

VIGOR TRANI 0 (una partita in meno)

Nona giornata 13 novembre

BISCEGLIE – SAN SEVERO

BORGOROSSO MOLFETTA – CORATO

FOGGIA INCEDIT – CANOSA

MANFREDONIA – US MOLA

ORTA NOVA – POLIMNIA

REAL SITI – SAN MARCO

VIGOR TRANI – UC BISCEGLIE