Il Comitato Regionale pubblicherà i calendari dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva 2021/2022 alle ore 12.00 di giovedì 2 settembre 2021.

Il fischio d’inizio dei principali tornei regionali di calcio a undici è in programma domenica 12 settembre 2021 con la prima giornata. Ai nastri di partenza 28 Società divise in due raggruppamenti da 14 squadre ciascuno per entrambe le competizioni regionali.