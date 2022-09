Eccellenza Puglia, il calendario completo

+++ MEETING DELLE SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE: SVELATI I CALENDARI DEI CAMPIONATI AL VIA IL 18 SETTEMBRE +++

📣 Sono stati svelati finalmente gli incroci dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione nell’ambito della presentazione dei calendari della stagione sportiva 2022/2023.

🔎 La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale presso la Sala “Sgarbi” dell’Hotel Parco dei Principi di Bari-Palese, è stata trasmessa in diretta TV su Antenna Sud (media partner dell’evento) al termine del Meeting a cui hanno aderito quasi tutti i Presidenti, i Tecnici e i Capitani delle Società iscritte ai due principali tornei regionali di Calcio a 11‼️

👥 L’incontro con gli addetti ai lavori delle 56 squadre pugliesi si è svolto in un clima di grande festa e cordialità, alla presenza dei vertici del C.R. Puglia LND e del CRA Puglia, Vito Tisci e Nicola Favia, oltre ai Dirigenti Federali Regionali e agli arbitri pugliesi che scenderanno in campo per dirigere le gare del Campionato Regionale di Eccellenza “Signorbet.news” a partire da domenica 18 settembre 2022 (prima giornata di andata).

📺 Il Meeting con le Società di Eccellenza e Promozione, a conclusione della diretta televisiva andata in onda sul Canale 14 del Digitale Terrestre, sarà oggetto di uno speciale a cura della redazione sportiva di Antenna Sud che sarà trasmesso in serata sulle frequenze del Gruppo Editoriale Domenico Distante.

🥳 All’evento di Bari, consacrato da una grande partecipazione degli addetti ai lavori invitati dal Presidente della LND Puglia Vito Tisci, hanno partecipato fra gli altri i Rappresentanti di AIAC e AIC Puglia, Mimmo Ranieri e Dario Loporchio; il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero; il Presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto; il patron di Antenna Sud Mino Distante; la Vice Presidente del CRA Puglia Lucia Abruzzese; nonché la formatrice ed emotional trainer Carmen De Gironimo.

📆 I Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione inizieranno domenica 18 settembre con la prima giornata, per poi terminare l’11 dicembre 2022 con la 13^ giornata di andata. Una settimana dopo la 1^ giornata di ritorno, con la fine della regular season in programma il 16 aprile 2023 (26° turno).