Eccellenza, il regolamento dei playoff

A seguito della ripartenza del Campionato Regionale di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021, come da Comunicato Ufficiale N. 82 del 1° aprile 2021, si stabiliscono le nuove modalità relative alle gare di playoff come di seguito indicato.

· MODALITÀ DI PROMOZIONE:

Le due squadre vincenti i rispettivi gironi disputeranno una gara di spareggio, su campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore.

La squadra vincente 1^ classificata del Campionato Regionale di Eccellenza, acquisirà la promozione diretta al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D – stagione sportiva 2021/2022.

La squadra perdente 2^ classificata del Campionato Regionale di Eccellenza, entrerà in graduatoria per eventuale ripescaggio nel Campionato Nazionale Dilettanti.

· GARE DI PLAY-OFF – MODALITÀ DI PROMOZIONE E AMMISSIONE:

Partecipano alle gare dei PlayOff le Società classificate al 1°, 2°, 3° e 4° posto per ciascun raggruppamento.

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, AL SOL FINE DI INDIVIDUARE LE SQUADRE CHE HANNO TITOLO A PARTECIPARE AI PLAYOFF, SI PROCEDERÀ ALLA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA (cd. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; b) della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; d) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; e) del sorteggio.

Nelle gare del primo turno, le 4 società partecipanti ai playoff si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: a) prima classificata vs quarta classificata; b) seconda classificata vs terza classificata.

Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la società meglio classificata al termine del campionato.

Le Società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei playoff. Tale gara sarà disputata in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società che ha ottenuto la migliore posizione in classifica al termine del campionato.