Eccellenza, il Corato batte il Foggia Incedit e balza in vetta

Basta un gol di Diomandè al Corato per piegare la resistenza del Foggia Incedit e balzare in testa alla classifica di Eccellenza, insieme al Manfredonia.

La nuova classifica

CORATO 19

MANFREDONIA 19

BISCEGLIE 17

BORGOROSSO MOLFETTA 15

US MOLA 14

CANOSA 11

SAN SEVERO 10 (una gara in meno)

REAL SITI 10

ORTA NOVA 10

UC BISCEGLIE 9

POLIMNIA 8

SAN MARCO 7

FOGGIA INCEDIT 3

VIGOR TRANI 0 (una partita in meno)