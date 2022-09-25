Sport
Eccellenza, i risultati del secondo turno
Seconda giornata 25 settembre
BISCEGLIE – CANOSA 2-0
BORGOROSSO MOLFETTA – UNIONE CALCIO BISCEGLIE 4-2
CORATO – US MOLA 1-0
MANFREDONIA – FOGGIA INCEDIT 1-0
ORTA NOVA – REAL SITI 2-3
SAN MARCO – VIGOR TRANI 2-0
SAN SEVERO – POLIMNIA CALCIO 2-1
Classifica
MANFREDONIA 6
BISCEGLIE 6
SAN MARCO 6
BORGOROSSO MOLFETTA 4
UC BISCEGLIE 3
MOLA 3
REAL SITI 3
CORATO 3
ORTA NOVA 3
SAN SEVERO 3
CANOSA 1
POLIMNIA 0
FOGGIA INCEDIT 0
VIGOR TRANI 0
Terza giornata 2 ottobre
CANOSA – SAN SEVERO
FOGGIA INCEDIT – BORGOROSSO MOLFETTA
MANFREDONIA – ORTA NOVA
REAL SITI – CORATO
UNIONE CALCIO BISCEGLIE – POLIMNIA CALCIO
US MOLA – SAN MARCO
VIGOR TRANI – BISCEGLIE