Sport

Eccellenza, i risultati del secondo turno

Photo of Redazione Redazione Follow on Twitter Send an email 2 ore fa
419 Meno di un minuto

Seconda giornata 25 settembre
BISCEGLIE – CANOSA 2-0
BORGOROSSO MOLFETTA – UNIONE CALCIO BISCEGLIE 4-2
CORATO – US MOLA 1-0
MANFREDONIA – FOGGIA INCEDIT 1-0
ORTA NOVA – REAL SITI 2-3
SAN MARCO – VIGOR TRANI 2-0
SAN SEVERO – POLIMNIA CALCIO 2-1

Classifica

MANFREDONIA 6
BISCEGLIE 6
SAN MARCO 6
BORGOROSSO MOLFETTA 4
UC BISCEGLIE 3
MOLA 3
REAL SITI 3
CORATO 3
ORTA NOVA 3
SAN SEVERO 3
CANOSA 1
POLIMNIA 0
FOGGIA INCEDIT 0
VIGOR TRANI 0

Terza giornata 2 ottobre
CANOSA – SAN SEVERO
FOGGIA INCEDIT – BORGOROSSO MOLFETTA
MANFREDONIA – ORTA NOVA
REAL SITI – CORATO
UNIONE CALCIO BISCEGLIE – POLIMNIA CALCIO
US MOLA – SAN MARCO
VIGOR TRANI – BISCEGLIE

Photo of Redazione Redazione Follow on Twitter Send an email 2 ore fa
419 Meno di un minuto
Photo of Redazione

Redazione

ilSipontino.net dal 2005 prova a raccontare con passione ciò che accade sul Gargano ed in Capitanata. Per segnalare variazioni, rettifiche, precisazioni o comunicazioni in merito al presente articolo è possibile inviare email a redazione@ilsipontino.net

Articoli correlati

Gironi qualificazione Euro 2024: Italia già testa di serie grazie alla vittoria di ieri

1 giorno fa

Torna grande l’Italia: batte l’Inghilterra e sogna la Final Four!

2 giorni fa

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, ecco Lorenzoni

2 giorni fa

Manfredonia, slitta l’esordio al ‘Miramare’: 16 o 30 ottobre?

2 giorni fa
Back to top button