E885 – Manfredonia Ri-nasce: “Supporto incondizionato a Giandiego Gatta”

E885 – Manfredonia Ri-nasce, lista civica nata dal reale bisogno di rinnovamento e di elaborazione di idee e proposte concrete per una rinascita della nostra amata città, seguendo la linea politica già intrapresa durante l’ultima consultazione elettorale, nell’incontro tenutosi ieri 07 Settembre, il direttivo ha deliberato il supporto incondizionato all’Avv. Giandiego Gatta, unico candidato

manfredoniano nei collegi uninominali alla Camera.

Siamo fermamente convinti che il caro Giandiego rappresenti l’unica concreta realtà in linea con le nostre idee di rinnovamento per la città. Un uomo che si è sempre speso per il suo, nostro territorio. Davanti all’immobilismo perpetuato negli anni, noi vogliamo “voltare pagina” e continuare un ambizioso percorso virtuoso, innovativo e sostenibile di rilancio economico, culturale e sociale per la nostra città.

Il Direttivo di E885 – Manfredonia Ri-nasce