E885 Manfredonia Ri-nasce: “Non possiamo lasciare la città a chi ci ha mal governato per oltre 25 anni”

La lista civica del movimento “E885 – Manfredonia Ri-nasce” è nata per contribuire al rinnovamento della politica cittadina, assumendo un ruolo centrale per la formazione della coalizione che si è attestata al terzo posto nel consenso elettorale non riuscendo, purtroppo, a raggiungere il ballottaggio.

Dopo il primo turno, forti dell’ottimo risultato conseguito – superando liste di partiti nazionali e di civiche che si erano già presentate in passate tornate elettorali – abbiamo avvertito la responsabilità di continuare nel solco della nostra linea politica e di far sentire la voce dei nostri concittadini che ci hanno concesso la loro fiducia.

Il nostro programma elettorale, concreto, sano, credibile e di rinnovamento, è stato elaborato al fine di dare alla città una valida “alternativa”; oggi siamo convinti che l’unica coalizione, in grado di offrire una netta discontinuità col passato e mettere in pratica quanto da noi proposto in campagna elettorale è quella che sostiene Gianni Rotice Sindaco.

Ecco perché i soci fondatori e tutti i candidati di E885 Manfredonia Ri-nasce hanno deciso di impegnarsi attivamente per la sua elezione.

Per senso di responsabilità, e coerentemente con gli obiettivi di rinnovamento e di rilancio cittadino che ci siamo prefissi, non possiamo rimanere spettatori inerti di una scelta fondamentale per il presente ed il futuro di Manfredonia.

Non prendere una posizione netta potrebbe significare lasciare la città in mano a coloro che ci hanno mal governato per oltre 25 anni, portandoci al commissariamento per infiltrazioni mafiose e al pre-dissesto finanziario.

Ecco perché domenica 21 novembre NOI VOTIAMO convintamente Gianni Rotice Sindaco di Manfredonia.

Leonardo Taronna – E885 Manfredonia Ri-nasce