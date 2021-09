E885 – Manfredonia Ri-nasce: “Fatone unica vera e competitiva novità”

E885 – Manfredonia Ri-nasce , lista civica nata dal reale bisogno di rinnovamento e di elaborazione di idee e proposte concrete per porre in essere le condizioni per una rinascita della nostra amata città, ha incoraggiato e supportato la costituzione della coalizione ‘Manfredonia 2050’ a supporto dell’Ing. Raffaele Fatone come Candidato Sindaco di Manfredonia.

Siamo fermamente convinti che Raffaele Fatone rappresenti l’unica vera (e competitiva) novità con un programma semplice, diretto, aperto al confronto di tutti i cittadini ed a quanti negli ultimi anni si sono rassegnati per l’egemonia politica che ha caratterizzato la debacle della nostra città.

La nostra scelta ha come obiettivo d’intercettare i cittadini che vogliono “voltare pagina” e avviare un ambizioso percorso virtuoso, innovativo e sostenibile di rilancio economico, culturale e sociale.