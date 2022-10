E’ troppo agitato durante un controllo stradale, gli perquisiscono casa e trovano 40 grammi di droga. Succede in Puglia

Gli chiedono semplicemente i documenti per un controllo, ma lui risulta troppo nervoso tanto da insospettire gli agenti dei carabinieri che decidono di per perquisire casa sua trovando 650 euro e oltre 40 grammi di cocaina in casa.

È accaduto a Barletta, ad un ragazzo di 32 anni di Canosa a seguito di un consueto posto di controllo, quando il ragazzo si è mostrato stranamente agitato, l’agitazione ha destato preoccupazione nelle forze dell’ordine che hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare durante la quale hanno trovato, nella disponibilità del giovane, oltre 40 grammi di cocaina, suddivisa in 23 dosi da 1 grammo circa e altre 6 dosi da oltre 3 grammi, tutto l’occorrente per confezionare a regola d’arte lo stupefacente (taglierino, bilancino di precisione, nastro isolante, bustine per il confezionamento), nonché la somma contante di 650 euro, verosimilmente provento dell’attività delittuosa.

Il ragazzo è stato condotto in caserma.