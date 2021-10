“E’ ora di presentarsi alla città” per il candidato sindaco di Manfredonia Gianni Rotice e le due liste civiche “Strada Facendo” e “Io Voto Gianni” che compongono la coalizione in cui vi sono anche Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc (per i quali è previsto un evento di presentazione liste ad hoc).

L’appuntamento – durante il quale sarà illustrato dettagliatamente il programma di governo e presentanti i candidati consiglieri – si svolgerà domenica 3 ottobre alle ore 19.30 nel viale del Castello che costeggia Corso Manfredi.



L’evento, condotto dalla nota giornalista tv Manila Gorio, si svolgerà in ottemperanza di tutte le normative in materia di prevenzione anti-contagio da Covid-19 ed è aperto alla partecipazione della cittadinanza.

Sarà possibile seguire la presentazione anche in diretta streaming sulla pagina facebook del candidato sindaco https://www.facebook.com/giannirotice.