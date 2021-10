I giovani, il talento, il lavoro, la cultura d’impresa, l’interlocuzione con il sistema universitario e la legalità. Sono i focus tematici del talk “E’ ora di parlare di giovani e cultura”, in programma domenica a Manfredonia in Piazzetta Mercato alle ore 18, attraverso il quale approfondire le questioni nevralgiche quali lo sviluppo e l’occupazione, veri e propri vulnus per il territorio.



Il forum – a cui sono invitati studenti, laureandi, neo laureati, imprenditori ed artisti – vede la qualificata partecipazione del Prof. Pierpaolo Limone (Magnifico Rettore dell’Università di Foggia) ed il Prof. Giuliano Volpe (Professore di Metodologia della Ricerca archeologica all’Università di Bari, il quale illustrerà i risultati e le prospettive della campagna di scavi di Siponto) con l’intervento dell’Ing. Gianni Rotice (candidato sindaco). Moderatore Matteo Palumbo (giornalista).



Durante l’evento sarà proiettato il pluripremiato cortometraggio “Il Giovane Giudice Rosario Livatino” (con la regia di Angelo Maria Sferrazza) per una riflessione sul tema della legalità.



In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà al LUC – Peppino Impastato.