È Michele D’Alba il nuovo presidente del Manfredonia Calcio

La società ha nominato nei giorni scorsi quale nuovo presidente Michele D’Alba, che succede all’ing. Gianni Rotice, da poche settimane eletto sindaco della città di Manfredonia.



“Abbiamo individuato nella persona di Michele D’Alba – spiegano i dirigenti – la persona più giusta a ricoprire questo ruolo: storico supporter della maglia bianco celeste e importante imprenditore locale. Persona di indubbia competenza per assumere il ruolo di presidente di una società calcistica ambiziosa e lungimirante come è quella del Manfredonia Calcio e guida dell’ambizioso progetto che vedrà il nostro campo sportivo centro di eccellenza per lo sport e la socialità della città”.



Ad affiancarlo come vice presidente ci sarà Iraldo Collicelli, già presidente lo scorso anno.

La società Manfredonia Calcio ringrazia di cuore Gianni Rotice per il lavoro svolto e per il contributo dato in questi mesi alla ricostruzione e allo sviluppo di una società calcistica che Manfredonia merita.