“È il mio sogno erotico”. Clamorosa confessione al GF Vip 7: nessuno se lo aspettava

Arriva l’ennesimo colpo di scena al GF Vip 7. Questa volta cambia il protagonista, che è il new entry Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina, senza troppi giri di parole, ha ammesso ai suoi coinquilini di avere un debole per Soleil Sorge. Un interesse che si era già palesato durante la partecipazione a L’Isola dei Famosi e che adesso è stato reso noto ufficialmente nel loft di Cinecittà.

Durante i festeggiamenti dei suoi 37 anni, Edoardo Tavassi è tornato a parlare di Soleil e lo ha fatto davanti al suo ex storico, Luca Onestini. “È il mio sogno erotico – ha ammesso il fratello di Guendalina -. Quando l’ho conosciuta stavo a morì. Guarda che a livello fisico è proprio il mio tipo ideale. Caratterialmente non so perché non la conosco bene. Quando l’ho vista sono rimasto a bocca aperta e non ero l’unico. Non saprei nemmeno descriverti che effetto mi fa. Sole a me fa impietrì. Quando ho fatto L’Isola Party ci stava lei e io ero imbambolato. Avevo davanti una che mi piace un botto. Se devo dire le mie donne dei sogni sono: Scarlett Johansson, Megan Fox e poi Soleil. Fa ridere, ma lei di viso e di corpo a una serie di caratteristiche che messe insieme fanno quella che piace a me ed è verissimo. No, che nun ce provo lei nemmeno mi guarda”.

A spiazzare tutti però ci ha pensato Luca Onestini che lo ha invitato a provarci con Soleil anche perché è stata con uomini “peggiori” di lui: “Devi buttarti, il no al massimo già ce l’hai. Guarda che lei è stata con gente peggio di te. Sì peggiori di te, tu non ti consideri e non va bene sbagli”.