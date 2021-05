E’ il fenomeno italiano del momento, 34 Milioni di Follower per Khaby Lame. Ecco perchè fa cosi ridere

Si chiama Khaby Lame ed suoi follower crescono in maniera esponenziale quotidianamente, è letteralmente un fenomeno: è il re italiano di TikTok, il più seguito in assoluto nel nostro Paese, con uno scarto enorme rispetto al secondo (Gianluca Vacchi con 17 milioni) ed è entrato tra i Top100 del mondo, ancora lontano dai 115 milioni della numero uno Charlie D’Amelio.

Ha iniziato in sordina a marzo 2020, in pieno lockwdown, pubblicando un video in cui si disinfetta le mani con il gel, poi la scalata.

E’ giovanissimo ha 21 anni ed è nato in Senegal e poco dopo arrivato in Italia: ora Khaby vive a Chivasso (Torino), Tecnicamente i suoi post si chiamano “video-reaction” e sono semplicemente dei contenuti in cui si risponde ad altri contenuti.

Il segreto del successo di Khaby è che nei suoi video non parla, ma proprio per questo parla a tutti, divenenedo internazionale. Un Charlie chaplin dei giorni nostri che utilizza espedienti semplici, smorfie e gag per far ridere universalmente.

Il sogno di Khabi è quello di aiutare amici e famiglia grazie alle idee virali con cui ora sta anche cominciando a guadagnare (grazie al fondo creator di TikTok e le sponsorizzazioni).

@khaby.lame -The trick revealed by Khaby! 🤓 He tried to challenge me, next time bro -Svelato il trucco!! Ha provato a sfidarmi,prox volta bro😂 #learnfromkhaby ♬ suono originale – Khabane lame

Ecco il link del suo profilo Tik Tok con oltre 34 Milioni di Follower