“E così che io me ne torno a casa”

Metti il caso che la gente non ha niente più da dire, metti il caso che la gente vive e brucia come cenere, metti il vino delle mie parole da berle senza misure, metti il coro del mio mare con le onde senza fine. È così che io voglio andare via, è così che vivo il mondo di macelleria, è così che certe menti non hanno memoria , è così che io me ne torno a casa. Metti il sogno che si allontana tra le vie di queste strade, metti lo spazio che si avvicina e non ha niente più da fare , metti il canto che sa di vita che dà anima alla ragione . È così che io voglio guardare un’ alba, è così che io porto la mia chitarra, è così mi ricordo la compagnia , è così perdo il tempo della mia allegria, è così io voglio andare via, è così vivo il mondo di macelleria, è così che io me torno a casa.



Di Claudio Castriotta