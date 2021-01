E-commerce: nel 2021 AliExpress ridurrà del 30% i tempi di consegna

Quando acquistiamo qualcosa online tutto quel che vogliamo è ricevere la merce nel minor tempo possibile. In alcuni casi bisogna aspettare un po’ in più, specie se i prodotti che acquistiamo partono da molto lontano.

Per rispondere alle esigenze dei propri utenti AliExpress, noto marketplace cinese, ha deciso di puntare su una nuova rotta aerea che permetterà di ridurre i tempi di consegna fino al 30%.

Per migliorare la qualità del proprio servizio, dunque, il noto marketplace ha fatto investimenti importanti che permetteranno di consegnare in tempi molto più brevi in Spagna, ad esempio, ma anche in alcune zone d’Italia.

La nuova rotta comprende una tratta da Cina e Spagna ed è stata abilitata da Cainiao Network, un operatore logistico che in associazione con il Gruppo Volga-Dnepr ha dato vita a questo nuovo importante progetto.

Il primo volo della nuova rotta è partito lo scorso 14 luglio da Hong Kong, con destinazione Madrid. Da allora sono stati tanti i passi in avanti fatti da AliExpress nei tempi di consegna grazie a questa nuova rotta che consente così di distribuire la merce in tutta Europa in modo più rapido.

AliExpress è stato lanciato sul mercato nel 2010 e da allora ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo. Dal 2012 è presente anche in Russia ed è stato poi lanciato in altri paesi come il Brasile, la Francia, la Spagna e l’Italia.

Al momento AliExpress spedisce in più di 220 paesi al Mondo e conta più di 150 milioni di compratori da ogni parte del globo. Inoltre l’app AliExpress nell’ultimo anno ha raggiunta quota 146 milioni di download.

Sul noto marketplace è possibile acquistare prodotti di qualsiasi genere. Questi vengono suddivisi per categorie che vanno dall’abbigliamento all’elettronica, passando per gli articoli sportivi e gli articoli per la bellezza, fino ad arrivare ai gioielli ed alla telefonia.

È molto apprezzato e di successo perché accetta qualsiasi tipo di pagamento elettronico, come ad esempio le carte di credito e le carte prepagate. Oltre ad altri metodi come Paypal e Western Union. Inoltre è possibile utilizzare un metodo di pagamento integrato, Alipay. Si tratta di un sistema virtuale che è simile a Paypal ma è del tutto Made in China e pensato proprio per gli acquisti su AliExpress.