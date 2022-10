“È assurdo”. Al Bano mostra le bollette della sua tenuta in TV: cifra choc

Ospite a Cartabianca, programma in onda su Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer, Al Bano ha mostrato in diretta le bollette della sua tenuta a Cellino San Marco. “Me l’hanno mandata. Da gennaio ad agosto 2021, 127.492 euro”, ha sbottato l’artista, che poi rivela l’ammontare della bolletta ricevuta esattamente un anno dopo: “Da gennaio ad agosto 2022, 385.605 euro, il 202% di rincaro. Questa è un’emergenza, al di là di quello che sto leggendo per me, per tutti gli italiani, questo sbalzo mi sembra incredibile, è assurdo!”.