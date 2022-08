Due vittime della strada, Rotice: “Ferragosto funesto”

Ferragosto funesto per Manfredonia che piange due vittime della strada.

In mattinata è deceduta la donna di nazionalità svizzera coinvolta nell’incidente del 12 agosto sul cavalcavia della SP58 Manfredonia-San Giovanni Rotondo.

In un altro incidente in moto, sulla Margherita di Savoia- Barletta, ha perso la vita un giovane carabiniere di 41 anni, che lascia la moglie e due figli piccoli. Il militare era in servizio a Manfredonia (da sempre riconosciuto come ligio ed esemplare nel suo ruolo) dove, nella notte, aveva svolto il suo turno.

A nome dell’Amministrazione e di tutta la comunità di Manfredonia il cordoglio alle famiglie per la tragica perdita delle due vittime.

Il Sindaco

Ing. Gianni ROTICE