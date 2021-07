Due palloni in campo ed un fischio generoso: il penalty che decide Inghilterra-Danimarca

Nel momento in cui Raheem Sterling entra in possesso del pallone ed entra in area, nell’azione che induce l’arbitro olandese Makkelie a fischiare il rigore per l’Inghilterra che qualifica la Nazionale di Southgate alla finale di Euro 2020, sul terreno di gioco di Wembley c’erano due palloni. Un episodio che, naturalmente, è destinato a far discutere anche perché si è rivelato decisivo per l’esito del match: proprio al termine di quell’azione Sterling, dopo un contatto molto dubbio con Maehle e Jensen, è caduto in area e ha propiziato il penalty poi trasformato da Kane in due tempi.