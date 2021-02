Due morti ed un ferito sulla tangenziale di Foggia

Due morti e un ferito. E’ il bilancio dell’incidente stradale, avvenuto questa sera, sulla tangenziale di Foggia dove, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente un’automobile e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia stradale, dei Vigili del fuoco e del 118. Sul posto anche il personale dell’Anas che sta operando per gestire la viabilità.

Al momento il tratto di strada interessato dall’incidente è chiuso in entrambi i sensi di marcia.