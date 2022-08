Due foggiani tra i top 100 influencer d’Italia da seguire sul tema dell’innovazione sociale, per la rivista “Vita”

Cento account da seguire. Ecco i 100 profili social che trattano di sociale a 360 gradi. Sono influencer che trattano sui loro profili social ti tematiche su temi su cui si impegnano, ogni giorno.

La speciale lista è stata stilata da “VITA” che ha analizzato tantissimi profili in Italia per realizzare il numero del magazine di Luglio/Agosto, che trovate in edicola o che potete acquistare qui.

In questa speciale lista sono sbarcati anche 2 giovani ragazzi della nostra terra che con la loro visione e la loro passione operano sul territorio sul tema dell’Innovazione sociale:

Toni Nuar Angello, creator digitale, Instagram, Facebook scrittore di 2 opere La neve cade ancora e Il mercante del freddo. Founder di Innov@tiva una web school non convenzionale di formazione permanente su cultura digitale e web marketing, startup e cultura d’impresa. Project Manager presso COWorking Artefacendo di San Giovanni Rotondo è luogo di di interazione costante e permanente, che vuole connettere professionalità diverse, ma tra loro collegate per attivare un effetto moltiplicatore del valore professionale ed economico di ognuno.

Tony è ideatore di format importanti sul territorio come CHIP il microfestival itinerante sull’innovazione sociale e di Colto e Mangiato format culinario che mette in risalto le peculiarità gastronomiche della nostra terra.

Giuseppe Savino, Instagram, Facebook contadino nella Cascina Savino divenuta nota per i progetti “Tulipani di Puglia”

Oppure dei fotografatissimi “Girasoli di Puglia”

Giuseppe Savino è inoltre fondatore di Vazapp è una comunità di giovani professionisti, ricercatori, comunicatori, creativi che si unisce grazie alla volontà di Don Michele de Paolis, con lo scopo di creare un percorso che faccia emergere il settore agricolo e agroalimentare per mezzo dei giovani, crei occupazione ed identità, relazioni sociali che valorizzino i territori.

I professionisti di Vazapp si presentano con doti comunicative, progettuali, analitiche, di networking e aggregative. Lo scopo dell’unione è quello di reinterpretare l’agroalimentare e il territorio contribuendo come attivatore sociale e innovation broker.

Ecco la classifica completa:

Ambiente

Alex Bellini , esploratore, Instagram, Facebook

, esploratore, Instagram, Facebook Federica Gasbarro , biologa, Instagram, Facebook

, biologa, Instagram, Facebook Camilla Agazzone , disegner, Instagram

, disegner, Instagram Sofia Pasotto , attivista friday for future, TikTok,

, attivista friday for future, TikTok, Luca Talotta, docente universitario, Instagram, LinkedIn

Cristina Coto, modella , Instagram , TikTok

Eleonora Viaggi, studentessa, Instagram , ​​TikTok

Silvia Stella Osella, designer, Instagram, Facebook

Lisa Casali, Scienziata ambientale, Instagram, Facebook

Alice Pomiato , Green Content Creator & Advisor , Instagram, LinkedIn

, Green Content Creator & Advisor , Instagram, LinkedIn Giulia Rialdi e Giordano Carosio, fotografi, Instagram, Facebook

Francesca Della Giampaola, creator di video, Instagram, YouTube

Elisa Nicoli, creator digitale, Instagram, Facebook

Micol Elmi, mamma , Instagram

Mariasole Bianco, scienziata e divulgatrice ambientale, Instagram, Facebook

Francesca Boni, creator digitale founder Il vestito verde, Instagram, LinkedIn

Federica Isolini, blogger, Instagram, Linkedin

Chiara Saccani, Communication Assistant presso ECCO Think Tank, Instagram, Linkedin

Innovazione sociale

Giuseppe Savino , contadino, Instagram, Facebook

, contadino, Instagram, Facebook Florindo Saieva , cultural manager, Instagram, Facebook

, cultural manager, Instagram, Facebook Luciana Delle Donne , imprenditrice, Instagram, Facebook

, imprenditrice, Instagram, Facebook Francesca Fedeli , innovatrice sociale, Instagram, Facebook

, innovatrice sociale, Instagram, Facebook Luca Solesin , dirigente non profit, Linkedin

, dirigente non profit, Linkedin Claudio Arestivo, project manager, Instagram, Facebook

Maurizio Giambalvo, project manager, Instagram, Facebook

Rosy Russo, Founder e CEO, Instagram, Facebook

Valentina Montalto, ricercatrice, Instagram, Facebook

Roberta Franceschinelli, project manager, Instagram, Facebook

Toni Nuar Angello , creator digitale, Instagram, Facebook

, creator digitale, Instagram, Facebook Claudia Ravaldi, medica e fondatrice di CiaoLapo, Instagram, Facebook

Paulo Lima, giornalista, Instagram, Facebook

Simona Sinesi, imprenditrice, Instagram, LinkedIn

Francesca Cavallini, psicologa, Instagram, Facebook

Giulia Ganugi, sociologa, Instagram, Facebook

Diritti umani

Francesco Malavolta , giornalista, Instagram, Facebook

, giornalista, Instagram, Facebook Leila Behlaidj Mohamed , esperta di geopolitica, Instagram,

, esperta di geopolitica, Instagram, Francesca Napoli , avvocata, Instagram, Facebook

, avvocata, Instagram, Facebook Cathy La Torre , avvocata, Instagram, Facebook

, avvocata, Instagram, Facebook Valerio Nicolosi, giornalista, Instagram, Facebook

Cecilia Strada, attivista, Instagram, Facebook

Florencia Di Stefano-Abichain, Instagram, Facebook

Takoua Ben Mohamed, graphic designer, Instagram, Facebook

Federica Mutti, content creator, Instagram, Facebook

Josephine Jole Signorelli, fumettista, Instagram, Facebook

Anna Foglietta, attrice, Instagram

Alice Avallone, antropologa digitale, Instagram, Facebook

Kwanza Musi Dos Santos, attivista, Instagram

​​​​​​​​​​​Abril K. Muvumbi, attivista, Instagram, LinkedIn

Florencia Di Stefano Abichai, speaker radiofonico, Instagram

Francesco Pistilli, documentarista, Instagram

Josephine Yole Signorelli, Instagram

​​Education

Alessandro D’Avenia , scrittore e docente, Instagram, Facebook

, scrittore e docente, Instagram, Facebook Daniela Lucangeli , scienziata, Instagram, Facebook

, scienziata, Instagram, Facebook Francesca Scaglione (Maestra in blu jeans) , docente, Instagram, Facebook

, docente, Instagram, Facebook Alberto Pellai , scrittore e medico, Instagram, Facebook

, scrittore e medico, Instagram, Facebook Enrico Galiano , scrittore e docente, Instagram, Facebook

, scrittore e docente, Instagram, Facebook Daniele Novara, Instagram, Facebook

Maddalena Tinazzi, pedagogista, Instagram, Tiktok

​Stefano Rossi, pedagogista, Instagram, Facebook

​​Giovani per i Giovani

​​Sostenibilità

Persone con disabilità

(ha collaborato Veronica Rossi, Lorenzo Moschet, Anna Spena, Sabina Pignataro, Antonietta Nembri, Sara De Carli, Emiliano Moccia, Nicola Varcasia)

Fonte: http://www.vita.it/it/article/2022/07/27/sociale-100-influencer-da-seguire/163545/