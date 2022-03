Due compagnie interessate a volare dal Gino Lisa, ora Aereoporti di Puglia

Due compagnie sarebbero interessate a volare dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Lo ha reso noto Aeroporti di Puglia che con una nota ha comunicato che alla scadenza del termine fissato dall’avviso pubblico per la presentazione del programma di incentivazioni per l’attivazione di voli di linea da e per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, sono pervenute “due domande da parte di altrettanti vettori”. Nessuna indiscrezione sul nome delle compagnie interessate allo scalo dauno anche nel rispetto della procedura di gara. Le proposte saranno ora valutate da un’apposita commissione che Aeroporti di Puglia nominerà nelle prossime ore e della quale faranno parte tecnici di comprovata esperienza.