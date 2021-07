Due cani bagnino salvano una 15enne

Due cani bagnino, Igor e Luna, hanno tratto in salvo una quindicenne a Palinuro, frazione del comune di Centola in provincia di Salerno. L’episodio si è verificato sabato 17 luglio quando erano da poco trascorse le 17:00. Ilenia era con un gruppo di amiche quando ha deciso di tuffarsi tra le onde alte del mare agitato. La corrente l’ha trascinata via ed immediatamente sono stati allertati i soccorsi con i due labrador che hanno raggiunto la ragazza. I due cani si sono dati il cambio nel nuoto controcorrente e sono riusciti a riportare la quindicenne a riva. La prima a raggiungere Ilenia è stata Luna in compagnia del suo compagno di squadra umano. La giovane si è poi aggrappata a Igor fino al rientro sulla battigia. Alla fine le amiche della giovane e i bagnanti presenti hanno tirato un sospiro di sollievo grazie al prezioso contributo della Scuola Italiana Cani Salvataggio che da anni contribuisce alla sicurezza balnerare delle spiagge di Palinuro sotto il coordinamento della Guardia costiera e dell’Amministrazione comunale di Centola.