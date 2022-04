Drusilla Foer ritorna in tv. “Non ho cavalcato il successo di Sanremo”. In estate in Puglia

Drusilla Foer ritorna in tivù dopo il successo all’ultima edizione del Festival di Sanremo. La performer, infatti, questa sera sarà ospite della nuova edizione di “Ti sento”, il programma di Pierluigi Diaco in onda su Rai2 a partire dalle ore 23.45. La terza stagione del programma, anche in questo caso, avrà per ogni puntata un ospite, dieci frammenti sonori e una canzone per tornare ad ascoltare e sentire davvero, rivivendo squarci di memoria personale e collettiva.

La prima ospite, come anticipato, sarà Drusilla Foer che, dopo Sanremo, si è concessa poco alla telecamere. Dopo aver finito il suo tour invernale nei teatri, che ha raggiunto il tutto esaurito nella quasi totalità delle date, Foer si racconterà a Diaco: dal personale al privato, passando per le sue scelte artistiche e televisive.

Chi conosce bene Drusilla e il suo alter ego, ovvero l’attore fiorentino Gianluca Gori, non si è stupito di alcune scelte artistiche. Come ha dichiarato Drusilla nel corso dell’intervista, infatti, molte sono state le proposte televisive che sono arrivate a lei dopo il successo strepitoso di Sanremo. Alla domanda di Diaco: hai detto più si che no, la Foer ha risposto: “Il 97% di no, direi. Che c’era da dire in tv? Ho accettato le cose dove mi era possibile esprimere una parte di me. È chiaro che dopo Sanremo ci sono state molte proposte, ma non ho creduto che fosse costruttivo cavalcare il successo di una serata importante come quella di Sanremo per divorare gli spazi televisivi. Per raccontare cosa, poi? Che è andata bene a Sanremo? Per raccontare chi sono io? Credo si sia visto un po’ di me, ma ci sarà tempo per capire chi sono realmente”.

Drusilla, gavetta in teatro e anni e anni di preparazione, non si è fatta affascinare dalle sirene del successo immediato. Nei prossimi mesi, oltre le sue tournée teatrali (in Puglia sarà il 9 agosto a Brindisi), si dedicherà alla conduzione dei David di Donatello con Carlo Conti in onda il prossimo 3 maggio su Rai 1 e, in estate, ad un programma tutto suo su Rai2. L’annuncio è stato dato direttamente dall’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes: “Dall’estate partirà l’Almanacco: una striscia nella fascia preserale su Rai2 condotta da Drusilla Foer”. Un appuntamento imperdibile con l’eleganza, il talento e la sensibilità di un’artista speciale.