Droni, Garante per la privacy: “Potrebbe risultare lesivo della riservatezza delle persone”

Faro del Garante per la privacy sulle iniziative che prevedono “con troppa facilità l’utilizzo dei droni”. In particolare, l’Autorità è intervenuta con tre istruttorie nei confronti del Comune di Bari, di Roma e dell’Usl Roma 3 per avere informazioni sull’uso di droni in città e in spiaggia per controllare la temperatura delle persone. Il loro “uso – fa notare il Garante – potrebbe risultare lesivo della riservatezza delle persone riprese”.