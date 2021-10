Droga, maxi operazione a San Severo, arresti e perquisizioni

Blitz antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia. Più di 100 militari sono in campo dalle prime luci dell’alba, supportati dai Reparti Specializzati dell’Arma. Le indagini, svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia e della Compagnia di San Severo, hanno permesso di disarticolare alcuni gruppi criminali dediti allo spaccio ed alla coltivazione di sostanze stupefacenti. Decine le perquisizioni locali domiciliari per la ricerca di droga e non solo.