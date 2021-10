Droga a San Severo, il video dell’aggressione a Brumotti andato in onda questa sera

Un pugno in pieno volto, costato a Vittorio Brumotti un trauma facciale e trenta giorni di prognosi. Ecco le immagini della violenta aggressione avvenuta a San Bernardino di San Severo (Foggia) dove il biker era in missione per documentare lo spaccio di droga. Aggressione culminata in una vera e propria caccia all’uomo.

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/droga-a-san-severo-brumotti-aggredito_75067.shtml