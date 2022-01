Drive Through al Mercato Scaloria “per evitare ingorghi al traffico cittadino”. Martedì si svolgerà di pomeriggio

L’Amministrazione comunale di Manfredonia, d’intesa con l’Asl Foggia, informa la cittadinanza che a partire da domani vi sarà ufficialmente un cambio di location per lo svolgimento dei tamponi molecolari.

Per garantire maggiore efficienza logistica del servizio ed evitare ingorghi al traffico cittadino, il Drive Trought viene spostato dal parcheggio limitrofo al “Centro Cesarano” alla più ampia area mercatale “Scaloria”. Il servizio, nella sola giornata del martedì, verrà svolto nelle ore pomeridiane.

I Drive Through tamponi nti covid19 sono postazioni mobili attrezzate per eseguire i tamponi restando in sicurezza nella propria auto. Ci si reca solo ed esclusivamente previa richiesta della Asl FG e successiva prenotazione e senza scendere assolutamente dalle auto.

Nei Drive Through operano i sanitari della Asl FG con il supporto di personale medico e infermieristico della Marina e dell’Esercito italiani.