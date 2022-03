Dramma a Foggia: donna trovata morta in un box, viveva in profonda solitudine

Foggia: trovata morta in un box in via fiume, una donna che viveva in stato di profonda solitudine sociale, civile e in gravissimo stato di indigenza.

La donna era molto conosciuta nel quartiere col nome di Dora, spesso gli abitanti della zona l’aiutavano donandole cibo.

Una signora ha allertato i soccorsi dopo aver notato l’assenza della donna. Sono prontamente giunte le forze dell’ordine che hanno constato il decesso le cui cause non sono ancora note.