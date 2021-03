Draghi: “Pianificare aperture, dopo Pasqua le scuole”

“Mentre stiamo vaccinando è bene cominciare a pensare e pianificare le riaperture: ora stiamo guardando attentamente i dati sui contagi ma se la situazione epidemiologica permette cominceremo a riaprire la scuola in primis, almeno le primarie e l’infanzia, anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni o speriamo subito dopo Pasqua”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante le comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo.