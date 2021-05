Draghi al G20 Turismo: “E’ il momento di prenotare le vacanze in Italia, da metà maggio siamo pronti ad accogliervi con il green pass”

“E’ arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia e naturalmente non vediamo l’ora di riaccogliervi di nuovo“. sono queste le parole del premier Mario Draghi al termine della riunione ministeriale del G20 sul turismo. “Se c’è un Paese intrecciato con il turismo, che vive di turismo, è il nostro. Tutto il mondo vuole venire in Italia, la pandemia ci ha costretti a chiudere temporaneamente ma siamo di nuovo pronti a ospitare il mondo da metà maggio“,

“L’Europa deve fornire regole semplici e chiare” per permettere ai turisti di tornare a viaggiare in sicurezza, “intorno alla seconda metà di giugno il green pass sarà completamente operativo all’interno dell’Ue”, ma Draghi anticipa l’europa ed annuncia di aver introdotto in Italia il green national pass per viaggiare in Italia già da metà maggio.