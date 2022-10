Draghi accoglie Meloni a Palazzo Chigi. “Un po’ impattante emotivamente”. Oggi il primo Cdm

A Palazzo Chigi comincia ufficialmente l’era Meloni. Il presidente del Consiglio Meloni, dopo il giuramento ieri al Quirinale, oggi ha incontrato – come da tradizione – il suo predecessore, il premier Mario Draghi. Alle 10.30 Meloni ha raggiunto Palazzo Chigi. Ad attenderla, per il tradizionale passaggio della campanella, c’era proprio Draghi.

“Benvenuta, come stai”, le chiede il premier uscente. “Bene, questa sotto è una cosa un po’ impattante emotivamente”, risponde Meloni alludendo al picchetto d’onore che ha omaggiato il suo arrivo nel cortile di Palazzo Chigi. In questi minuti è in corso un colloquio fra i due. Alle 12.00, invece, ci sarà il primo consiglio dei ministri del nuovo Governo.

In queste ore sono stati molti gli attestati di stima arrivati. Ursula von Der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha dichiarato: “Buona la prima chiamata di oggi con Giorgia Meloni. Lavoreremo insieme per affrontare le sfide critiche del nostro tempo, dall’Ucraina all’energia. Attendo con impazienza un primo incontro di persona a Bruxelles nel prossimo futuro”.