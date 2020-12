Dr. Luigi Esposto: “Godiamoci il primato, ma teniamo saldi i piedi a terra”

“Vorrei complimentarmi con i ragazzi e lo staff tecnico per l’ottima gara giocata sabato. E’ la seconda consecutiva in cui si nota una crescita davvero notevole che ha permesso di conquistare una vittoria su un campo parecchio difficile come quello di Lucrezia, con una superficie di gioco molto ridotta e quindi non idonea alle caratteristiche della nostra squadra. Inoltre, tutto ciò contro una compagine che ha sconfitto la Tombesi ed ha pareggiato contro il Cobà, le due formazioni candidate alla vittoria finale. Un risultato largo, quello ottenuto, e difficilmente pronosticabile alla vigilia.

Questa è la giusta conclusione di un’annata complicata, per le motivazioni che tutti sappiamo, in cui non è stato possibile far vedere queste gare straordinarie al pubblico, il quale avrebbe fatto da cornice e senza dubbio applaudito i nostri grandi calciatori.

Mi congratulo con tutti, dal primo all’ultimo dei ragazzi,perché stanno dimostrando una crescita che fa ben sperare anche per il futuro.

Adesso arriva la pausa natalizia, i calciatori ricaricheranno le pile prima di ricominciare con il programma del Mister e dello staff tecnico, che prevede un richiamo di preparazione per trovarsi pronti alla trasferta di Pistoia il 12 Gennaio, recupero della 5° giornata.

Approfitto per ringraziare tutti i tifosi e augurare loro un Buon Natale e Felice anno nuovo, nella speranza sia un anno migliore di quello che sta finendo e non può che essere diversamente.

Ma il mio ringraziamento più grande va soprattutto ai veri protagonisti, gli Sponsor, che, in questo 2020 molto difficile, ci hanno supportato e dato la possibilità di avere in squadra grandi calciatori e grandi uomini che stanno facendo davvero qualcosa di importante.

Grazie davvero a tutti.”

M&A COMUNICAZIONE