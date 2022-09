Doppia Vittoria di Classe per New Jolly Motors allo Slalom Città di Monte Sant’Angelo

Gara positiva a Monte Sant’Angelo per i piloti in forze alla Scuderia New Jolly Motors.

Un risultato esaltante arriva dal pilota manfredoniano Giuseppe Bergantino che conquista la sua classe e un prezioso primo posto di gruppo , nonché sesto assoluto a bordo della Skoda Fabia R5 allestita da Colombi Racing Team. Una nota positiva arriva anche dal pilota foggiano Armando Caruso che a bordo della sua Mini Cooper Racing Start preparata sempre da Colombi conquista la sua classe e si posiziona come secondo di gruppo.

Una corsa che piace quella dello Slalom Città di Monte Sant’Angelo , i piloti sfrecciando fra i birilli sulla SP55 Macchia-Monte Sant’Angelo hanno saputo divertirsi e regalare emozioni agli appassionati e tanti curiosi.

E’ stata una bella esperienza che mi ha aiutato a riprendere un pò la forma – ci racconta Giuseppe Bergantino – la corsa è andata bene e la vettura ha funzionato perfettamente , grazie anche al costante supporto del Team Colombi. Il meteo ballerino ci ha messo alla prova con i continui cambiamenti dei pneumatici sulle manche, però è andata bene e mi porto a casa questa soddisfazione. Un applauso va all’organizzazione che era perfetta e voglio ringraziare tutti gli appassionati e i bambini che erano presenti lì per noi a tifare sulle strade di casa. Grazie alla mia scuderia New Jolly Motors, la mia seconda famiglia che mi supporta e mi sostiene in ogni e dove !

Ora testa al prossimo Rally Porta del Gargano ad Ottobre dove spero di ripetermi e staccare il biglietto per la Finale ACI di Coppa Italia !

Ci tenevo ad esserci a questo slalom in quanto sono di questa zona e correre sulla strada di casa è sempre un’emozione – commenta Armando Caruso – sono soddisfatto del risultato e voglio fare i complimenti per la manifestazione ben organizzata e per tutta l’accoglienza. E’ stato un bel percorso di gara e la macchina preparata da Colombi si è comportata bene. A presto con la prossima tappa al Gargano !

Assaporato questo bellissimo risultato ora i piloti targati New Jolly Motors hanno la necessità di concentrarsi per la prossima gara, preparandosi con attenzione per il Rally Porta del Gargano, ultima tappa della Coppa Italia che ricordiamo in programma l’8 – 9 ottobre.