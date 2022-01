RipuliAMO e risistemiAMO la città

Questa mattina doppia operazione di igienizzazione e pulizia da parte di ASE Manfredonia.



Come informano Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta, gli approfonditi interventi di bonifica e ripristino del decoro urbano (mediante anche l’utilizzo della spazzatrice meccanica) hanno riguardato le zone di Siponto e “Case Popolari” (Via Giotto e Viale Michelangelo), le quali versavano da tempo in stato di degrado.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza alla massima collaborazione per il mantenimento della pulizia degli spazi pubblici.